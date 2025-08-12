Ester Expósito se ha consolidado como una de las figuras más destacadas dentro del mundo del entretenimiento en los últimos años. Su trayectoria, que comenzó en producciones juveniles, ha ido evolucionando con el tiempo.

A lo largo de su carrera, la actriz ha experimentado cambios visibles que reflejan no solo su crecimiento profesional sino también una transformación en su imagen y estilo personal. Conoce como era en un principio, y la forma en la que fue cambiando de manera progresiva.

Cómo fue la impactante transformación de Ester Expósito

Durante estos siete años, su imagen ha sufrido transformaciones evidentes en cuanto a maquillaje, peinados y algunos rasgos faciales que expertos relacionan con posibles intervenciones estéticas.

En 2018, para el estreno de Élite, destacó con un maquillaje intenso centrado en los ojos y un moño alto que le otorgaba un aire de femme fatale. Un año después, en los premios Feroz, arriesgó con un ahumado verde esmeralda y un recogido pulido, dejando el resto del maquillaje más sutil.

En etapas posteriores, experimentó con el efecto wet look y una piel bronceada que resaltaba sus pómulos, sumando detalles como un tatuaje de luna que se volvió tendencia. En 2020, durante el Festival de Venecia, optó por un maquillaje más luminoso y labios con mayor volumen, complementados con una maxicoleta.

Su faceta como musa boho en 2021 introdujo ondas naturales y minitrenzas, acompañadas de un maquillaje monocromático en tonos rosa nude. Ese mismo año, en Cannes, la manicura se convirtió en protagonista con un vibrante naranja eléctrico.

El cabello rubio con mechas baby lights se volvió su sello distintivo, aunque en 2023 sorprendió con un negro azabache y labios ombré. También probó con un rubio oscuro dirty blonde, más desenfadado, y looks retro que incluían accesorios como cintas en maxitrenzas de gran tamaño.

Aunque la actriz nunca ha confirmado tales procedimientos, se ha especulado sobre retoques como la redefinición de labios, el realce de pómulos y tratamientos faciales, que, junto a un entrenamiento físico constante y un riguroso cuidado de la piel, han moldeado la sofisticada imagen pública que exhibe hoy.