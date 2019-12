“¿Está Kämpfer por ahí? ¿Está Agustina? Me encantaría que nos de un móvil algún día. Se lo pido acá públicamente”, dijo De Brito en pleno móvil.

Sin confrontar ella respondió: "¿Sabés qué pasa? Me estoy presentando a unas clases para dar un instructorado de yoga y con esta media hora que nos agregaron ya llego muy tarde y no quiero llegar más tarde todavía. Es muy importante para mí hacer esto el año que viene. Pero te agradezco mucho que me convoques siempre para hacer móviles".

Ángel de Brito es un detractor de la periodista, varias veces la denostó por su noviazgo con el vicepresidente Amado Boudou y en más de una oportunidad dijo que no trabajaría con ella.

“Bueno, cuando puedas, me gustaría que nos des un móvil porque sos tema con Moria Casán que te está diciendo de todo y me gustaría charlarlo en vivo con vos”.

Pero Agustina volvió a eludir la invitación: “Con mucho gusto, igual no hay mucho más para agregar, pero en algún momento que pueda con mucho gusto”.