El domingo pasado, el elenco de Casados con hijos fue entrevistado por Susana Giménez a raíz del estreno, en 2020, de la versión teatral de la sitcom.

Érica Rivas no estuvo presente y las especulaciones no tardaron en llegar. La explicación oficial tuvo que ver con que no estaba en Buenos Aires. Otra razón puede ser que la actriz aún no firmó contrato porque el guión no está cerrado.

Algunas versiones indicaron que había sido Susana quien la había bajado de la entrevista por el entredicho entre Rivas y Darín durante la obra Escenas de la vida conyugal.

El actor fue consultado sobre esto y negó que la conductora pueda tomar esa decisión. “Jamás, eso es imposible, no existe. No hay ninguna chance de eso. La conozco y sé que eso no lo haría jamás.Es una profesional, ha invitado a gente que hablaba mal de ella. Imaginate... Es imposible que haya pasado eso”, comentó.

Cuando el notero de Pamela a la tarde le dijo que se decía eso por el cariño que ella le tiene, Darín retrucó: “Por el cariño que me tiene jamás haría eso. Justamente para no generar este tipo de suspicacias. Son suspicacias de gente muy amable que se dedica de tratar de averiguar cosas cuando hubiese sido mucho más fácil hacer el camino corto, llamar a la producción y preguntar”. “No hablé con ella, pero pongo las manos en el fuego. No está en su naturaleza”, cerró.