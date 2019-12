El jueves Diego Maradona se reunió con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y salió al balcón de la Casa Rosada a saludar a los presentes. "Qué país papelonero", escribió Esmeralda Mitre

"Si de papelones hablamos, Esme, sos la primera en la fila. Muy innecesario tu tweet", le escribió Dalma y Esmeralda contestó: "Lo mío es un comentario político. Lo que faltaba es que yo no pueda comentar acerca de actos políticos. Con respecto a tu vida personal, siempre me solidaricé con ustedes públicamente y con mucho amor. Papelonera yo, nada, verdadera. Aparte de un CV irrefutable. @gianmaradona".

Posteriormente Dalma Maradona fue por más: "Jamás opiné de tus comentarios políticos, no me interesan ni me meto, pero acá pusiste una foto de mi papá. Opinar podemos opinar todos, pero hacete cargo, por lo menos. Lo del CV irrefutable, amooooo".