Gustavo Cordera estuvo invitado al programa de Mario Pergolini en Canal Trece para una charla muy íntima donde decidió enfrentarse a la cámara y a la gente y pedir perdón.

El ex cantante de Bersuit fue cancelado allá por el año 2016, cuando había sido protagonista de terribles dichos en una charla en la escuela de periodismo TEA donde aseguró que hay mujeres que "quieren ser violadas" y que es una "aberración no cogerte a una pendeja de 16 con la concha caliente".

A pesar de que hasta el presente el músico siempre quiso justificar de alguna manera sus dichos, como lo hizo en la entrevista con Pedro Rosemblat, es la primera vez que decide pedir perdón tan abiertamente y con una pantalla tan vista como la del Trece.

"Quiero cerrar esta herida definitivamente", expresó Cordera quien dijo: "Quiero pedir disculpas públicamente. No quise lastimar a nadie. No fue esa mi intención".

En esa misma charla, Cordera aseguró que tuvo "la mala fortuna y la desgracia" de haberse equivocado y haber dicho algo en un contexto desubicado.