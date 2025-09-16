Cordera fue al programa de Pergolini y pidió disculpas por la frase que lo canceló hace casi 10 años
El ex cantante de Bersuit estuvo como invitado en el programa Otro Día Perdido, donde hubo un momento de silencio y tensión en el que el artista casi por primera vez pidió disculpas públicas por los dichos que generaron una gran polémica allá por el año 2016 y que prácticamente lo cancelaron durante mucho tiempo. "Quiero cerrar esa herida definitivamente", expresó.
Gustavo Cordera estuvo invitado al programa de Mario Pergolini en Canal Trece para una charla muy íntima donde decidió enfrentarse a la cámara y a la gente y pedir perdón.
El ex cantante de Bersuit fue cancelado allá por el año 2016, cuando había sido protagonista de terribles dichos en una charla en la escuela de periodismo TEA donde aseguró que hay mujeres que "quieren ser violadas" y que es una "aberración no cogerte a una pendeja de 16 con la concha caliente".
A pesar de que hasta el presente el músico siempre quiso justificar de alguna manera sus dichos, como lo hizo en la entrevista con Pedro Rosemblat, es la primera vez que decide pedir perdón tan abiertamente y con una pantalla tan vista como la del Trece.
"Quiero cerrar esta herida definitivamente", expresó Cordera quien dijo: "Quiero pedir disculpas públicamente. No quise lastimar a nadie. No fue esa mi intención".
En esa misma charla, Cordera aseguró que tuvo "la mala fortuna y la desgracia" de haberse equivocado y haber dicho algo en un contexto desubicado.