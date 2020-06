Días después de su salida de "Intrusos" tras su pelea al aire con Jorge Rial, Marcela Tauro compartió una foto en sus historias de Instagram donde se la ve sonriente, acompañada de un mensaje.

"Soy feliz. Gracias a Dios por todo lo que tengo y por lo que está por venir", escribió la periodista en la red social.

La periodista comenzó a ausentarse en el programa de chimentos luego de su pelea con el conductor a fines de mayo pasado en pleno programa cuando entrevistaban al recepcionista de la clínica donde trabajaba Rubén Mühlberger, más conocido como "el médico de las estrellas", quien aseguraba tener "la fórmula para el coronavirus".

En ese entonces, Tauro le dijo al invitado que lo acusaban de haber sustraído 300.000 pesos de la clínica, lo que generó la reacción de Rial. El conductor le pidió a su panelista que revelara su fuente, a lo que ella se negó, y ahí la pelea fue escalando, hasta seguir después del corte.

A partir de ese momento la separación fue definitiva, aunque todavía no haya nada confirmado. “Dependo del canal. Todavía no hablé con nadie, te lo juro por mi papá", dijo la periodista tras ser consultada por el escándalo.

"Yo estoy en rotación por el programa, así que estoy todavía en el programa que estaba. Me tengo que juntar con todo el mundo. No estoy desafectada. No me entendiste. Bueno, te dejo el título. Estoy en rotación por el programa", agregó Tauro, sin dar definiciones acerca de su futuro.