Aru comenzó esta curiosa campaña con algo de tiempo porque imaginaba que no sería una tarea fácil.

Pero el Duki, una vez más sorprendió y a pesar de que el tuit no había tenido tantos retuits en unas 15 horas el músico le grabó un cariñoso saludo a Naiquen, demostrando no sólo que es un tipo sensible sino que le importan mucho sus fans y sus historias.

Con sólo 17 segundos Naiquen tendrá un cumpleaños diferente.

Y, claro tuvo mucha repercusión.