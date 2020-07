Mientras se encuentra en pleno aislamiento tras confirmarse el positivo de coronavirus de Andy Kutneszof (ella estuvo en su programa), Romina Malaspina se refirió a los cruces que tuvo con su colega y compañera Sol Pérez.

En diálogo con Intrusos y ante la consulta sobre si sus compañeros de Canal 26 le enviaban buenas energías mientras transita la cuarentena, Malaspina reconoció que sí, pero enseguida aclaró: “Sol nada, me tiene bloqueada”.

“Después de lo del top, al otro día me bloqueó, no sé por qué, habría que preguntarle a ella”, sostuvo la conductora, y añadió: “Yo siempre tuve la mejor buena onda con todos mis compañeros , si a ella le molestó algo, que venga y me lo plantee, pero no salir con un tuit…”.