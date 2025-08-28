El actor que conquistó a miles de fanáticos con su participación en comedias románticas para adolescentes volvió a sorprender con un cambio que no pasó desapercibido. Noah Centineo, conocido por su estilo juvenil y desenfadado, atravesó una transformación que llamó la atención tanto en la pantalla como fuera de ella.

En la foto se lo ve mostrando sus músculos, con los brazos en posición de fuerza y los abdominales bien definidos. La imagen está acompañada por un título llamativo: “Luchador de carretera”. Este giro no solo se refleja en lo físico, sino también en los nuevos roles que asumió, alejándose del perfil con el que se dio a conocer en Hollywood.

Así fue la impresionante transformación de Noah Centineo

La sorprendente transformación abrió la puerta a todo tipo de teorías: entre ellas, la posibilidad de que Noah Centineo encarne a un joven John Rambo en una precuela de la mítica franquicia. Aunque nada ha sido confirmado, la especulación ya enciende la expectativa entre sus seguidores.

La selfie, tomada en una modesta habitación en Sídney, no tardó en viralizarse, generando miles de reacciones y comentarios que celebran (y cuestionan) su impactante cambio.