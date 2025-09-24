Santiago Maratea vuelve a generar polémica en las redes sociales. Esta vez no por alguna declaración o intento de estafa, sino por su mala performance como conductor.

El joven streamer comenzó hace poco al frente de un programa de juegos en América, ‘Trato Hecho’, qué dicho sea de paso tiene un rating bajísimo y está al borde de que lo levanten de la programación. De hecho redujeron la emisión a tan solo media hora por estos números catastróficos.

Más allá de su mal presente, parece que el conductor mucho no ayuda, Ya que en las redes se viralizó el momento de tensión en el que Maratea debería generar un clima antes de ir a la pausa, pero parece más desganado que nunca.

En las redes se suceden todo tipo de comentarios por la falta de onda del conductor, que parece estar cansado por empezar a laburar alguna vez en su vida.

Recientemente también fue noticia por un momento muy incómodo que tuvo con un participante donde mostró toda su falta de talento.