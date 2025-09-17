Catherine Fulop zafó de milagro de haber sufrido una lesión o accidente mayor tras la tremenda caída que protagonizó desde arriba del escenario en pleno show.

La actriz se encontraba formando parte de la función del show de Erreway en el Movistar Arena, cuando resbaló y cayó aparatosamente. Incluso se llevó puesto consigo un monitor, y preocupó a todos.

El accidente ocurrió durante una parte del show en la que la venezolana simulaba no ver a Camila Bordonaba, quien lanzó: "¡La puta madre!" al ver a la actriz y modelo caer al vacío.

Mientras, desde el piso Fulop se rio de la situación. "¡Por suerte estoy viva!": gritó aún con el micrófono en mano.

Pero, por suerte, la venezolana salió completamente ilesa de este accidente, ya que a los pocos segundos se reincorporó y volvió a subir al escenario sin ninguna herida visible.

Luego del incómodo momento que vivió durante la obra, Fulop compartió un video en su cuenta de Instagram en el que intentó llevar tranquilidad a sus fans.

Con el Diario del lunes y sabiendo que no sufrió ningún tipo de lesión, el video toma un poco más de gracia. Tan es así que hasta su propia hija se burló de ella en las redes.