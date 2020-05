Ver a un hijo sobrellevar una difícil enfermedad es una de las cosas más duras que puede atravesar un padre. Por eso, cuando a Carmen Barbieri le preguntaron si recordaba cuál había sido el día más negro de su vida, no dudó ni un segundo en mencionar el momento en que Fede Bal le contó que tenía cáncer .

"El peor día día de mi vida, el más negro, fue cuando mi hijo me dijo: 'Mamá tengo cáncer' . No hay otra cosa más oscura y dolorosa en mi vida, es el golpe más grande que tuve", reconoció en el estudio de PH: Podemos Hablar . "Preferiría no hablar nunca de esto, preferiría no haber recibido esa noticia".

La artista relató como fue el instante en que su hijo le confirmó que tenía cáncer de intestino. "Yo sabía que se estaba haciendo unos estudios, estábamos esperando la biopsia. Un día llegó a casa con su hermana Julieta Bal, con Roberto Peña que es el marido de ella y con uno de sus mejores amigos, Pepe Ochoa. Vinieron todos sonrientes y yo enseguida dije, 'dio negativo', pero ahí Fede me respondió con una sonrisa: 'No. Tengo cáncer. ¿Vamos a Disney?'".

Acongojada, Barbieri contó la anécdota detrás de la propuesta de viaje de el actor. "Yo siempre decía que si alguna vez tenía cáncer, primero nos íbamos a ir a Disney con toda la familia a divertirnos, porque es un lugar que me encanta, y después iba a hacer el tratamiento", explicó. "En el momento que Fede me contó yo me puse a llorar, bien exagerada como soy, porque me dijo las palabras que nunca quise escuchar en mi vida. Un rato después lo miré y dije: 'La vamos a pelear, es otra batalla más que vamos a ganar, como las de tu viejo'. Él me contestó que sí, que era como su papá y que iba a pelear y ganar".

"Fue el día más negro de mi vida. Si pudiese volver el tiempo atrás, es lo único que borraría de mi historia, haría cualquier cosa por no escuchar eso", reflexionó. "Hace dos años la vida me golpeó muy duro, pero todo es una anécdota al lado de lo de Fede".

Carmen también habló de cómo está atravesando el actor este momento, expresando el orgullo que siente por su hijo. " Él es el que le pone el cuerpo , el que está haciendo el tratamiento solo por la pandemia, el que lucha para poder salir adelante. Es muy positivo. Entiende mucho de esto porque es un cáncer hereditario", contó. "Se banca los dolores y tiene días malos, pero por suerte su mujer lo acompaña. Estamos rezando, con fe y con esperanza ", culminó.