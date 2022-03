Uno nunca sabe cuándo es show, cuándo es verdad o cuándo se los come el personaje. Pero solo basta ver a Viviana Canosa para saber que está generando escándalo que va alimentar al monstruo.

Ahora anunció que llevará a la Justicia a Ángel de Brito y a su programa, LAM acusándolos de pegarle sistemáticamente y por, supuestamente, difamarla en sus debates.

De Brito había hecho elogios públicos sobre ella pero también dijo que genera "un repudio, un odio entre la mayoría de sus colegas".

Y Canosa no se guardó nada: "De Brito voy a traer un ropero acá y hablar de todos ustedes que los conozco de chiquititos y no hablo sólo de la sexualidad, porque en ese tema no me voy a meter. Hagan de su culo un pito... Con el tema sexual no me voy a meter porque es caer muy bajo y no voy a pegar debajo del cinturón. Pero ustedes me pegan todo el tiempo".