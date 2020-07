"No me llame más, no me moleste más" fueron algunas de las frases que eligió Viviana Canosa para seguir con el tema de las supuestas amenazas del presidente Alberto Fernández.

Lo raro del tema es que nunca mostró esos supuestos mensajes amenazantes y hasta ayer en su programa dijo que era habitual que el presidente le escribiera. Después dijo que en realidad el mensaje había sido un retweet lo que deja aún menos claro por qué se habría sentido amenazada.

Obviamente volvió a utilizar parte de su programa para contar lo que ya había contado pero ahora quedó más claro que ni ella entendió por qué ahora se sintió amenazada, dolida, decepcionada.

Ya que estaba y actuando hasta llegar al borde de las lágrimas la periodista volvió a victimizarse al decir que tiene una hija chiquita, que vive con su padre y que no tiene un hombre que la abrace y que le diga "está todo bien".