Caniggia no tiene ni para comer: demandará a Mariana Nannis

El abogado Fernando Burlando aseguró que la Justicia investigará a la empresaria. Es que Mariana Nannis y Claudio Caniggia ya están divorciados pero la división de bienes aún no está cerrada.

El ex futbolista le inició una denuncia a su ex mujer por una presunta venta de un departamento de ambos, ubicado en Miami, Estados Unidos sin la previa autorización de él.

"Era un inmueble que era del matrimonio y una persona unipersonalmente no la puede vender. Es más, a Claudio no se lo hubiera ocurrido hacer un tipo de maniobra de esas características. No se le cruza, es un tipo muy noble”, agregó en el Run Run del Espectáculo.

“Si se llega a acreditar lo que nosotros efectivamente conocemos desde el punto de vista fuera de lo jurídico, fuera de lo que es la causa, tranquilamente podría estar detenida. Es un delito que acá en Argentina podría tener una pena de uno a seis años de prisión. Entonces, si se acredita esto, podría ir presa”.