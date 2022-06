Oscar Ruggeri volverá a ser abuelo pero esta vez la que está embarazada es su hija Cande. Si bien el exjugador pudo guardar el secreto por casi un mes el viernes se salió de la vaina y lo contó sin el permiso de su hija.

Esto le costó algo caro al ex defensor ya que no su hija, aún bastante enojada, no lo saludó por el día del padre ni le dio el regalo que le había comprado.