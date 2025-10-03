Juli Poggio volvió a captar la atención de sus seguidores gracias a una transformación que no pasó desapercibida. La figura mediática sorprendió con un estilo renovado que rápidamente generó repercusión en redes sociales y medios de espectáculos.

El cambio de look no solo marcó una diferencia en su apariencia, sino que también fue interpretado como un nuevo paso en su carrera artística y personal. Una vez más, Juli Poggio logra convertirse en tendencia y consolidar su lugar como referente de estilo en la escena actual.

Como fue la impactante transformación de Julieta Poggio

Julieta Poggio volvió a ser protagonista en las redes sociales con un radical cambio de look que no pasó desapercibido. En un video compartido en sus historias, la ex Gran Hermano mostró su nuevo tono rubio luminoso, una elección que, según confesó, la hace sentir más radiante y natural.

El detalle no solo generó una ola de comentarios entre sus seguidores, sino que también reforzó su faceta como referente de estilo.

El cambio capilar estuvo acompañado por la complicidad de figuras de la moda como Fabián Paz y Gustavo Pucheta, quienes la vistieron para la reciente gala. La joven agradeció públicamente al colorista que la acompaña desde hace más de siete años, dejando en claro que detrás de cada transformación hay un equipo que respalda su imagen.