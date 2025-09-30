Cinthia Fernández volvió a ser noticia tras un cambio de imagen que capturó la atención de medios y seguidores. Su transformación generó un intenso interés en redes sociales, donde usuarios comentan y comparan su look con apariciones anteriores.

La artista, conocida por su presencia mediática y estilo particular, ha sorprendido nuevamente con esta renovación estética que involucra un cambio de look en ella y en sus hijas. Los especialistas en moda y belleza destacan cómo ciertos cambios pueden influir en la percepción pública y en la construcción de la imagen de figuras conocidas.

Así fue la impactante transformación de Cinthia Fernández

Recientemente, Cintia Fernández confió en el estilista Leo Leiva para darle luz a su cabello mediante reflejos que aportaron frescura y brillo. Sus hijas, por su parte, optaron por mechones en tonos rosa y fucsia, mostrando un estilo atrevido y divertido. Las publicaciones rápidamente generaron miles de interacciones y resaltaron la complicidad familiar.

No obstante, la decisión de teñir el cabello de las niñas, que están próximas a cumplir doce años, desató un intenso debate en redes. Algunos usuarios cuestionaron que se adelantaron etapas, mientras que otros defendieron la libertad de Cintia para compartir este tipo de actividades estéticas con sus hijas. La influencer misma invitó a sus seguidores a opinar: "¿Les gustó? Los leo en comentarios".