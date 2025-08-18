Thiago Medina, conocido por su paso por realities y su presencia mediática, ha captado nuevamente la atención del público en los últimos días. Su vida personal y profesional ha estado marcada por cambios recientes que lo han colocado en el centro de la escena.

Los seguidores del influencer y ex participante de Gran Hermano han notado modificaciones en su estilo y apariencia, generando expectativa sobre cómo ha evolucionado su imagen en esta nueva etapa.

Asi fue la impresionante transformación de Thiago Medina

Thiago Medina sorprendió en redes sociales con un cambio de look audaz, que incluyó costados rapados, patillas en degradé y reflejos en la parte superior. La transformación se dio en medio de un conflicto público con su expareja Daniela Celis, relacionado con el acceso a las gemelas que tuvieron juntos.

Aunque la relación había sido cordial tras la separación, las tensiones aumentaron con aclaraciones y acusaciones en redes sociales. Thiago expresó su malestar en Instagram, insinuando que "Daniela complicaba el vínculo con sus hijas".

El ex participante de Gran Hermano documentó todo el proceso del cambio de look en sus historias, y al mostrar el resultado final, se mostró satisfecho y agradecido con el estilista, comentando: “La rompiste”, resaltando el fuerte contraste con su imagen anterior.