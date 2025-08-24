El mundo del espectáculo suele sorprender con cambios de imagen que marcan un antes y un después en la carrera de sus protagonistas. En esta ocasión, la atención se centra en Jimmy Karz, conocido por su papel icónico en Matilda, cuya transformación llamó la atención de seguidores y medios especializados.

A lo largo de los años, Karz pasó por distintas etapas personales y profesionales, y su apariencia actual refleja un cambio notable respecto a su imagen de infancia. Este tipo de metamorfosis siempre genera curiosidad, especialmente entre quienes crecieron viéndolo en la pantalla.

Como fue la impresionante transformación de Jimmy Karz, quien actuó de Bruce en Matilda

Jimmy Karz, quien dio vida al icónico Bruce a los 12 años, se destacó por su aspecto de preadolescente con cara redonda, pecas y una sonrisa traviesa, características que ayudaron a inmortalizar al personaje en el cine de los 90.

Tras el éxito de Matilda, Karz tuvo participaciones breves, como en The Wedding Singer (1998) y un episodio de ER Emergencias, pero su carrera en Hollywood no prosperó.

En 2013 participó en el reencuentro del elenco de Matilda, pero en general mantuvo un perfil bajo. Finalmente, decidió alejarse de la actuación y estudiar medicina, graduándose en el Colegio de Osteopatía Médica de Philadelphia y dejando atrás la industria audiovisual.