De tanto hablar de la vida de otros, en su carrera medida a base de chimentos y escándalos, ahora Yanina Latorre debe afrontar los señalamientos que pesan sobre su marido por una supuesta infidelidad.

La panelista Fernanda Iglesias había anticipado que tenía tenía una información relevante que dio a conocer con una serie de videos publicados en sus redes sociales.

De esa manera, aunque sin dar nombres por ahora, confirmó que Diego Latorre le volvió a ser infiel a Yanina.

"Nos conocimos en Bariloche en quinto año, éramos de la misma promoción. No nos habíamos visto más y nos vinculamos hace un año ponele. Fue divino, nos encontramos para recordar todos esos momentos. Algo lindo, pero a mi me da mucho miedo porque esta gente no sé... no estoy acostumbrada a todo esto", le contó la supuesta amante de Diego Lattore a Iglesias.