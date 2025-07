Así como hay momentos para la opinión política y la reflexión, en el programa de Mirtha Legrand también se generan conversaciones distendidas entre la conductora y sus invitados.

Algo de esto sucedió este último sábado cuando Beto Casella le preguntó si está al tanto de las imágenes creadas con inteligencia artificial que circulan en las redes sociales.

“¿Viste alguna vez un meme tuyo? Hacen composiciones con un cuerpo espectacular, en bikini y con tu cara”, describió, a modo de consulta, Casella.

“¡Esa no soy yo!”, lanzó la anfitriona, y luego agregó una inesperada frase: “Yo soy linda desnudita, pero no me gusta mostrarme”.