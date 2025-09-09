¿Flavio Azzaro se suma un enemigo más? El periodista deportivo apunto los cañones contra Nico Occhiato, a quien acusó de maleducado.

Durante una charla vía streaming le consultaron por los principales canales más populares y por los referentes de todos ellos. Pero cuando llegó el turno de Occhiato lo mandó al muere.

"No te saluda ni si te cruza en un avión. Él está en otra", aseguró Flavio respecto al ninguneo que se comió por parte del conductor, según su propio relato.

"En el medio nos conocemos todos y en el medio los WhatsApp se contestan", aseguró el conductor deportivo, y contó su mala experiencia cuando lo quiso invitar a un programa de El Loco y el Cuerdo.