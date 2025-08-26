La actriz Griselda Siciliani vuelve a ser noticia por una de sus transformaciones más comentadas en el mundo del espectáculo. En esta oportunidad, sorprendió con un cambio físico y estilístico impactante para ponerse en la piel de un personaje dentro de una serie muy conocida, lo que despertó la curiosidad del público y de la prensa especializada.

Las producciones audiovisuales de gran escala suelen exigir a los intérpretes un trabajo intenso de preparación, tanto en lo actoral como en lo visual. Los cambios de imagen forman parte de ese proceso y se convierten en un factor decisivo para darle credibilidad y fuerza a los personajes que aparecen en pantalla.

Cómo fue la impactante transformación de Griselda Siciliani para la serie de Menem

Griselda Siciliani reveló cómo fue el intenso proceso de transformación que atravesó para interpretar a Zulema Yoma en Menem, la serie de Prime Video estrenada el 9 de julio.

La actriz compartió en redes sociales imágenes de su caracterización y destacó el “proyecto hermoso” en el que trabajó junto a un equipo técnico que se encargó de ajustar cada detalle de su apariencia. Estilistas, peluqueros y maquilladores modificaron el tono natural de su piel y resaltaron rasgos distintivos de Yoma, logrando una caracterización realista.

Siciliani remarcó el valor del trabajo colectivo, asegurando que “cada área se destaca” en este “equipo increíble”. El desafío no se limitó al aspecto visual: la actriz también trabajó en la voz y la entonación de su personaje para recrear la forma particular de hablar de Zulema Yoma.

El resultado de este esfuerzo integral se refleja en la pantalla, donde la similitud entre la ficción y la realidad ha recibido elogios. La actriz celebró la calidad alcanzada y expresó su orgullo por el trabajo de maquillaje y peinado, subrayando el nivel de compromiso que hizo posible una interpretación tan convincente.