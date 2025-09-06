Así fue la impresionante transformación de Dwayne “La Roca” Johnson para su último papel en una película

Dwayne Johnson sorprendió en el Festival de Cine de Venecia al presentar su próxima película y mostrar un evidente cambio en su apariencia física. Reconocido mundialmente por su imponente contextura y musculatura, el actor modificó su cuerpo para ponerse en la piel de su nuevo personaje.

En esta ocasión, Johnson interpreta a Mark Kerr, un luchador de artes marciales mixtas (MMA), en The Smashing Machine, film dirigido por Benny Safdie.

Cómo fue la impactante transformación de Dwayne “La Roca” Johnson

En la proyección mundial realizada el lunes por la noche en Venecia, Dwayne “La Roca” Johnson presentó su nueva película, donde asume el desafío de interpretar a un personaje basado en una figura real. Se trata de Mark Kerr, un histórico peleador de la UFC —el campeonato más prestigioso del mundo en artes marciales mixtas— que no solo combatió dentro del octágono, sino también fuera de él, cuando una lesión derivó en una seria adicción a los analgésicos recetados. En la trama, Emily Blunt encarna a Dawn Staples, la exesposa del luchador.

Antes de su desembarco definitivo en el cine, Johnson alcanzó la fama como estrella de la lucha libre profesional, espectáculo muy seguido en países como Estados Unidos y México. Esta disciplina combina acrobacias, actuación y contacto físico, aunque con un alto grado de guion y puesta en escena, a diferencia del MMA, donde los golpes son completamente reales.

Su carisma arriba del ring y la popularidad obtenida en el mundo del wrestling le abrieron las puertas de Hollywood. Primero, con breves apariciones en televisión —en Star Trek: Voyager y That '70s Show— y luego con su debut en la pantalla grande en 2001 en La momia regresa, la exitosa secuela de aventuras encabezada por Brendan Fraser y Rachel Weisz. El impacto en taquilla fue tal que pronto protagonizó El rey escorpión, que marcó su primer papel estelar.

En 2004, Johnson dejó atrás la lucha libre y enfocó de lleno su carrera como actor. Desde entonces, protagonizó grandes franquicias como Rápido y furioso (donde interpretó al agente Luke Hobbs), prestó su voz al semidiós Maui en Moana y encabezó la nueva versión de Jumanji. Aunque se destacó en comedias de acción y aventuras familiares, The Smashing Machine despierta expectativas por ser su primera incursión en un rol dramático.

Más allá del evidente cambio físico que mostró fuera del set, en la película su transformación y caracterización lo acercan notablemente a la imagen real de Kerr.

La función de gala en Venecia culminó con una ovación de quince minutos, momento en el que La Roca no pudo contener la emoción por el recibimiento del público.

La cinta, titulada La máquina en Argentina, se estrenará en salas el 9 de octubre. El proyecto también marca el debut en solitario de Benny Safdie como director, tras haber trabajado junto a su hermano Josh en Uncut Gems (con Adam Sandler) y Good Time (con Robert Pattinson).