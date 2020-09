Adriana Salgueiro reveló en el ciclo radial que conduce, "Espléndidos e infidentes", que ella fue una de las invitadas VIP a las cenas privadas del expresidente Carlos Menem que eran organizadas por Moria Casán y su entonces marido Luis Vadalá.

"A mí me invitaron dos veces, pero fui una sola. Me llamó y me dijo: ¿Te gustaría venir a Olivos, a una cena que está organizando Carlos?. Para mí fue un sorpresón" contó la actriz.

Pero Adriana no se quedó ahí sino que dio más detalles como que las cenas empezaban a las 9 de la noche y que no había baile sino sólo una cena y mucha charla en las que obviamente el expresidente era el anfitrión.

El programa radial reveló dos fotos de esos encuentro y en una de ellas se puede ver a Mónica Guido, actriz que fue vinculada sentimentalmente con el ex presidente.

"Mónica Guido llegó sola, entró como si estuviera en su casa y se llamaron por sus apodos que eran ''Arequito'' y ''Anillaco'', reveló la actriz. "Llegó cuando nos estábamos yendo, y se quedó", terminó diciendo Adriana, dando pie a los rumores de un romance entre Mónica y Menem.

Moria Casán había revelado hace unos días que ella era la organizadora de esos eventos.

"Una de las mujeres de él me comentó que ellas iban como a matarlo in the bed (en la cama) y no podían, el que las mataba era él. ¡Impresionante! Tipo Cirque du Soleil", contó Moria en el programa "Confrontados".