El hecho de que Javier Milei no sólo hiciera una crítica a la película, como si en lugar de Presidente fuera experto en espectáculos y que después obligara a legisladores y ministros a verla con él, le da la razón a Any Ventura de que este film es parte de la campaña libertaria.

Pero Any no se quedó en lo estrictamente político sino que su crítica a la peli estuvo muy bien argumentada. “Es una película cara, han desaprovechado a uno de los mejores actores argentinos porque tiene un libreto malo”.

Y siguió: “Es una acumulación de sketches que no se entienden, mal hilvanada y encima no habla de los argentinos sino de lo peor de los argentinos”