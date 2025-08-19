Se tenía que decir...
Any Ventura destrozó la película 'Homo Argentum' con argumentos y aseguró que es parte de la campaña libertaria
La periodista fue a ver la película de Francella pero no se llevó la mejor de las impresiones asique dijo lo que pensaba, pese a quien le pese.
El hecho de que Javier Milei no sólo hiciera una crítica a la película, como si en lugar de Presidente fuera experto en espectáculos y que después obligara a legisladores y ministros a verla con él, le da la razón a Any Ventura de que este film es parte de la campaña libertaria.
Pero Any no se quedó en lo estrictamente político sino que su crítica a la peli estuvo muy bien argumentada. “Es una película cara, han desaprovechado a uno de los mejores actores argentinos porque tiene un libreto malo”.
Y siguió: “Es una acumulación de sketches que no se entienden, mal hilvanada y encima no habla de los argentinos sino de lo peor de los argentinos”