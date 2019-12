"Con Flavio no hablamos más. Yo me quedé esperando en mi casa a ver si podíamos hablar. Y nunca hablamos porque abría un circo, abría un baile, abría un no sé qué, compró un nene, armó otra cosa, y qué se yo. A mí Flavio me mandaba un secretario de él a pararse ahí, ¿pero de qué hablamos?", describió Antonio Gasalla sobre el desentendimiento con Flavio Mendoza que hizo que no hicieran temporada juntos.

Sus dichos no pasaron desapercibidos por las panelistas y por el conductor del programa. "No compró un nene, fue papá" le dijo Ángel de Brito a lo qué él contesto: "Bueno, fue papá".