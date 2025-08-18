Antes y después de High School Musical: así fue la impactante transformación de Zac Efron

En sus inicios, Zac Efron representó frescura y atractivo juvenil, impulsado por el fenómeno de High School Musical. Su rostro equilibrado lo llevó a ser referente de toda una generación.

Sin embargo, con el paso de los años, su imagen física experimentó cambios evidentes que dieron lugar a constantes especulaciones acerca de eventuales cirugías estéticas.

Cómo fue la impresionante transformación de Zac Efron

En 2013, Zac Efron atravesó un accidente doméstico que marcó un antes y un después en su aspecto: al resbalar mientras corría descalzo en su casa, impactó contra una fuente de granito y sufrió una fractura severa en la mandíbula que requirió cirugía reconstructiva. El procedimiento lo obligó a mantener una dieta líquida durante seis semanas y a llevar la mandíbula inmovilizada con alambres, lo que derivó en una notable pérdida de peso y en secuelas visibles en su rostro.

A raíz de esa lesión y del tratamiento posterior, los músculos maseteros crecieron de forma desmedida para compensar la debilidad, generando una mandíbula más ancha y marcada. Ese cambio, sobre todo tras su aparición en un especial televisivo en 2021, encendió rumores en redes y medios acerca de presuntas cirugías estéticas.

El actor, sin embargo, siempre negó esas versiones y explicó que las modificaciones en su fisonomía fueron la consecuencia natural del accidente y de la rehabilitación incompleta.

El propio Efron relató en entrevistas que la caída estuvo cerca de costarle la vida. La operación y el período de inactividad provocaron un desarrollo muscular inusual en los maseteros, fundamentales en la masticación, lo que alteró su perfil y su expresión.

Cuando las especulaciones explotaron en 2021, él prefirió mantenerse al margen hasta que su madre lo puso al tanto de la repercusión. Más tarde aclaró que jamás se sometió a retoques con fines estéticos y que todo se debió a la recuperación tras el traumatismo.

Este episodio no solo desafió su resistencia física, sino también su fortaleza frente al juicio público. En vez de dejarse arrastrar por la presión, decidió alejarse de las redes, priorizar su salud y afrontar la rehabilitación con honestidad. Hoy asume esos cambios como parte de un proceso de superación personal, más allá de la apariencia.