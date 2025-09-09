Antonela Roccuzzo, además de ser reconocida por su vínculo con Lionel Messi, se convirtió en una figura que marca tendencia por sí misma. Su estilo y presencia en eventos, redes sociales y campañas publicitarias generan atención constante.

El paso del tiempo mostró una evolución notoria en su forma de presentarse, tanto en la moda como en su cuidado. El antes y después de Antonela no solo refleja cambios estéticos, sino también la consolidación de su estilo como parte de su marca personal.

Cómo fue la impactante transformación de Antonela Roccuzzo

Quienes la vieron crecer en Rosario la describen como una joven de bajo perfil, con peinados simples y una vestimenta discreta.

Con el paso del tiempo, y especialmente después de radicarse primero en Barcelona y luego en París, su estilo fue transformándose hacia propuestas más sofisticadas, aunque siempre manteniendo un aire natural. De los jeans sencillos pasó a lucir vestidos de diseñador, reflejando una evolución marcada en su forma de presentarse.