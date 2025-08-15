Romina Malaspina, conocida por su paso por la televisión y su presencia constante en redes sociales, ha sorprendido en más de una ocasión con cambios en su imagen. Desde sus primeras apariciones en los medios, la ex participante de realities y conductora ha construido una carrera que combina el espectáculo, la música y la moda.

En el último tiempo, su estilo e imágen han evolucionado notablemente, captando la atención tanto de seguidores como de la prensa especializada. La comparación entre sus imágenes de años anteriores y su look actual refleja una transformación marcada, que habla de adaptación a las tendencias.

Como fue la impresionante transformación de Romina Malaspina

A los 31 años, la modelo y conductora presenta un rostro más firme, definido y anguloso, resultado de diversos tratamientos según especialistas en dermoestética. Entre ellos se mencionan mini lifting facial, rellenos dérmicos, bioestimuladores de colágeno y rinomodelación.

También se le atribuyen retoques en labios y pómulos, afinamiento de la mandíbula y corrección de orejas, combinados con una rutina fitness y cuidados profesionales.

El cambio evidencia facciones más marcadas y luminosas en comparación con su imagen previa en televisión. Además, mantiene una alimentación equilibrada, actividad física y un seguimiento estético constante para prolongar los resultados.