Antes y después: así fue la impactante transformación de Romina Malaspina
Los cambios en su apariencia han generado conversación, no solo por lo estético, sino también por lo que transmiten sobre su personalidad.
Romina Malaspina, conocida por su paso por la televisión y su presencia constante en redes sociales, ha sorprendido en más de una ocasión con cambios en su imagen. Desde sus primeras apariciones en los medios, la ex participante de realities y conductora ha construido una carrera que combina el espectáculo, la música y la moda.
En el último tiempo, su estilo e imágen han evolucionado notablemente, captando la atención tanto de seguidores como de la prensa especializada. La comparación entre sus imágenes de años anteriores y su look actual refleja una transformación marcada, que habla de adaptación a las tendencias.
A los 31 años, la modelo y conductora presenta un rostro más firme, definido y anguloso, resultado de diversos tratamientos según especialistas en dermoestética. Entre ellos se mencionan mini lifting facial, rellenos dérmicos, bioestimuladores de colágeno y rinomodelación.
También se le atribuyen retoques en labios y pómulos, afinamiento de la mandíbula y corrección de orejas, combinados con una rutina fitness y cuidados profesionales.
El cambio evidencia facciones más marcadas y luminosas en comparación con su imagen previa en televisión. Además, mantiene una alimentación equilibrada, actividad física y un seguimiento estético constante para prolongar los resultados.