Antes y después: así fue la impactante transformación de Michael Jackson

La trayectoria de Michael Jackson no se distinguió únicamente por su legado musical y sus impactantes shows en directo, sino también por las transformaciones físicas que experimentó con el paso del tiempo.

Considerado una figura emblemática del pop a nivel mundial, el artista fue seguido de cerca por los medios de comunicación a raíz de las modificaciones notorias en su rostro, lo que despertó tanto controversia como interés respecto a su aspecto.

Cómo fue la impresionante transformación de Michael Jackson

La carrera artística de Michael Jackson se desarrolló en un contexto donde la cultura de la imagen adquiría un protagonismo creciente, y la prensa no dejaba pasar ningún detalle de sus transformaciones físicas. Mientras su obra musical alcanzaba un impacto histórico, su apariencia se volvió tema constante de debate, generando teorías y titulares que lo siguieron durante décadas.

El artista inició su camino en la música a los 11 años como la voz principal de los Jackson 5, el grupo de funk, soul y pop que marcó un hito en los años 60. En aquel entonces mostraba con naturalidad sus rasgos afrodescendientes: piel morena, cabello rizado y nariz ancha.

Con el tiempo, el fenómeno en torno a su música se intensificaba, pero su relación con la propia imagen le generaba un malestar profundo. En 1978, tras una caída en el escenario, debió ser intervenido quirúrgicamente, y desde allí su fisonomía comenzó a cambiar: su nariz empezó a verse más delgada y puntiaguda.

Ese fue apenas el inicio de una serie de operaciones. Jackson buscaba una transformación integral y recurrió a distintos procedimientos: implantes en el mentón, rinoplastias y hasta injertos capilares. No obstante, lo que más llamó la atención pública fue la modificación del color de su piel.

En una entrevista con Oprah Winfrey, el propio cantante reconoció que se sometió a tratamientos para aclarar la piel debido al vitiligo, una enfermedad que provoca pérdida de pigmentación. Años más tarde, un amigo cercano reveló una confesión íntima: “Me dijo que debía operarse porque no soportaba ver reflejado el rostro de su padre cada vez que se miraba en el espejo”.

El ídolo falleció el 25 de junio de 2009, en su residencia de California, a causa de una intoxicación aguda por demerol y benzodiacepinas.