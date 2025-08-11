Antes de ser famosa: esta fue la impresionante transformación de Evangelina Anderson

Antes de hacerse un nombre en el mundo del espectáculo argentino, Evangelina Anderson atravesó una etapa muy diferente de su vida. Con nostalgia, compartió una fotografía inédita que la muestra en sus días previos a la fama, cuando ejercía como docente.

Basta observar las imágenes tomadas al finalizar su formación como maestra jardinera para notar la gran transformación que vivió desde aquellos inicios hasta convertirse en una figura reconocida de la televisión.

Cómo fue la impactante transformación de Evangelina Anderson

En sus inicios, antes de conquistar la fama, Evangelina Anderson mostraba una apariencia muy distinta: un look natural, cabello rubio platinado y un flequillo que enmarcaba su rostro. Alejada todavía de los brillos y el maquillaje propios de la televisión, se desempeñaba con dedicación en su primera vocación: la docencia en nivel inicial.

Formada como maestra jardinera, ejerció durante un tiempo en esta profesión antes de dedicarse por completo al mundo artístico. Aunque comenzaba a dar sus primeros pasos en el ambiente mediático, fue su participación como bailarina en Pasión de Sábado la que impulsó su popularidad y abrió las puertas a trabajos en teatro, televisión y publicidad.

Su vida personal también ganó relevancia con el paso de los años. La relación con el exfutbolista y actual DT Martín Demichelis la llevó a radicarse en el extranjero, donde formaron una familia con tres hijos. En paralelo, Anderson se convirtió en influencer, compartiendo en redes sociales su día a día, viajes y proyectos con una audiencia cada vez mayor.

Fue precisamente en sus redes donde sorprendió al publicar una foto de sus años como docente, posando junto a sus compañeras.

La imagen, enviada por una amiga de aquella etapa, despertó la nostalgia de la modelo y la curiosidad de sus seguidores. “Me mandó esta foto una compañera y me morí de emoción”, escribió, evocando con ternura una parte de su historia poco conocida, previa a su desembarco en el espectáculo.