Lali Espósito, quién volvió a mofarse de Javier Milei durante su cumpleaños, se convirtió en tendencia por su foto junto a una torre de milanesas.

La imagen generó gran repercusión en redes sociales, y muchos usuarios la criticaron, vinculándola con referencias políticas o simplemente por su extravagancia.

Ante la polémica, Anita Espósito, hermana de la artista, salió a defenderla y aclaró los motivos detrás de la "torre de milanesas". Según explicó, el plato estaba dedicado a Santino, el sobrino de Lali, y no tenía ninguna intención de generar debate en redes.

"El próximo paso es respirar y la van a bardear", remarcó Anita, dejando en claro que las críticas eran infundadas.