“Mirá, Mirtha, si a vos te hubiera pasado lo que te pasó a mí con tu experiencia televisiva. Que un conductor cuando vos estás mirando a cámara te está tratando de ‘persona gagá’, que no sabés lo que decís, que estás perdida, se ríe de vos y cree que no te das cuenta. Además, pibe, existe Flow y cuando regreso a casa me doy cuenta lo que está pasando”, arrojó Alfano, picante.