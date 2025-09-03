Dolina es de esos comunicadores que generan un alerta, un estado de atención e interés para escuchar sus reflexiones.

Se lo ha ganado con años de trabajo y pensamiento agudo. No ha hecho del parloteo un arte, sino que ha llevado el arte y el pensamiento al gran público con una maestría pocas veces vista.

En la charla con Infobae reflexionó sobre el estado de la sociedad argentina y las nuevas formas de comunicarse, marcando a la ignorancia y la crueldad como las formas de las que se vanaglorian muchos en sus grupos.