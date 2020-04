Luego de generar mucho revuelo por cuestionar y hasta advertir que no iba a hacer la cuarentena porque “no iba a vivir entre cuatro paredes porque lo diga el Presidente”, ya en el país, Aníbal Pachano sí cumple con el aislamiento social y hasta denunció a José María Listorti.

Visiblemente enojado con el conductor por aquella entrevista en la que, según el coreógrafo, lo “sacaron de contexto”, ahora arremetió contra José María: “Nunca más le voy a dar una nota, porque no me gusta la forma; yo me enojo con él porque me trató mal y me cortó el móvil”.

“Yo también podría decir un montón de cosas de las cuales no voy a decir nada, porque no me interesa, por ejemplo, que no cumplió la cuarentena, mi amor; llegó el 1° de marzo y se fue a trabajar”, denunció Pachano sobre el ex Showmatch en Los Ángeles de la Mañana.