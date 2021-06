Lejos del clima mediático y festivo que Adriana Aguirre suele aportarle a la TV, esta vez la actriz visitó Intrusos para hablar de algo serio. El incumplimiento de condiciones laborales por las que hace varios meses no tiene ingresos.

La mediática sufrió un accidente y hace seis meses que está en rehabilitación, por lo que no puede actuar. Durante la entrevista contó que el productor Torry Palenzuela, dueño del teatro donde ocurrió el accidente, no tenía contratada una ART, por lo que la actriz debe enfrentar su propio tratamiento en dólares.

"Es muy triste para mí pedir todos los días que te traigan un contrato porque si yo no lo firmo y no lo firma el productor, ¿cómo lo van a presentar en Actores?. El espectáculo está, existió y yo estuve. Yo sufrí un accidente, que le puede pasar a cualquiera", expresó la actriz entre lágrimas.

Y reclamó: "Lo único que pedimos en los 14 telegramas que mandamos fue la ART. Yo la plata me la gana con mi trabajo, no le quiero sacar plata a nadie. Yo lo único que quiero es mi contrato en blanco porque me favorece para mi cobertura. Quería que se hicieran cargo de lo que me estaba pasando. Los gastos son en dólares y son muy altos y, ya no tengo fondos".