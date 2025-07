Adrián Cormillot fue protagonista de un tenso cruce al aire en Canal Trece, donde mantuvo una entrevista para el programa sin nombre que hoy condujo el Pollo Álvarez.

Allí el médico estalló al aire cuando se cruzó con un panelista del programa, quien comparó el uso de anabólicos con los medicamentos para adelgazar.

Lo que era en principio una charla se convirtió en una pelea picante que terminó con la decisión del médico de abandonar el móvil y dejar a al conductor sorprendido al aire.

Esto se dio cuando uno de los panelistas quiso comparar los tés con anabólicos, los mismos que habrían puesto en peligro la salud de Alejandra ‘Locomotora’ Oliveras, con la medicación para adelgazar.

“No voy a entrar en esta discusión porque está comparando anabólicos con medicamentos y drogas para el tratamiento de enfermedades", aseguró Cormillot.

"No estoy enojado, pero no quiero perder el tiempo. No es un debate comparar drogas para una enfermedad con anabólicos. Es una falta de respeto”, sentenció el médico.