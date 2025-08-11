Marley grabó un video exponiendo la situación que atraviesa con los hermanos Caniggia, quienes fueron invitados para la grabación de su programa en China.

El conductor de Por el Mundo comentó que los hermanos no se hablan, y se los ve viajando en un micro uno en cada punta.

“No se dirigen la palabra, ¿Qué hacemos ahora?”, expresó Marley mostrando la situación, y aseguró que "se dicen cosas horribles".

“Alex copate, ponele onda”, le dijo el conductor y el productor del programa, a lo que el mediático respondió: “Ya te dije que no voy a hablar con ella. Grabamos aparte”, expresó el hijo del futbolista.