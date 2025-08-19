Sofi Fidalgo se hizo viral por la tremenda decisión que tomó cuando fue a cubrir el Mundial del Alfajor 2025, donde se eligió al mejor alfajor del país.

Allí ante las cámaras de C5N, La Sofa participó de la producción de un alfajor de chocolate y cuando le dijeron de probarlo quiso superar el reto.

La periodista se metió el alfajor por completo en la boca mientras el conductor Antonio Fernández Llorente no podía evitar reírse de la situación.

Finalmente sobrevivió a la prueba y ganó su pico de rating.