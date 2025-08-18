"Sacame el retorno"
A Julio Bazán lo hicieron pasar un mal momento en un móvil y casi se va a las manos con un borracho
El experimentado periodista estaba cubriendo la Fiesta de Cumpleaños de la Abuela Carabajal, una de las fiestas populares más importantes de la Provincia de Santiago del Estero, pero un pequeño hecho lo sacó de quicio.
Julio Bazán no tuvo el mejor de los fines de semana en Santiago del Estero adonde fue a cubrir una de las fiestas populares más importantes de la provincia.
En primer lugar se puso muy nervioso porque en su auricular se escuchaba a sí mismo y por eso pidió varias veces que le “sacaran la vuelta” y al parecer este hecho lo pone muy nervioso ya que no es la primera vez que pasa por una situación similar.
Acto seguido un hombre en claro estado de ebriedad comenzó a lanzar epítetos contra el presidente Javier Milei y Bazán se sacó de tal manera que empezó a empujarlo. Tan es así que desde el piso pusieron un manto de piedad y lo sacaron del aire.