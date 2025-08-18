Julio Bazán no tuvo el mejor de los fines de semana en Santiago del Estero adonde fue a cubrir una de las fiestas populares más importantes de la provincia.

En primer lugar se puso muy nervioso porque en su auricular se escuchaba a sí mismo y por eso pidió varias veces que le “sacaran la vuelta” y al parecer este hecho lo pone muy nervioso ya que no es la primera vez que pasa por una situación similar.

Acto seguido un hombre en claro estado de ebriedad comenzó a lanzar epítetos contra el presidente Javier Milei y Bazán se sacó de tal manera que empezó a empujarlo. Tan es así que desde el piso pusieron un manto de piedad y lo sacaron del aire.