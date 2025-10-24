"Nos salió como el culo" confesó Baby Etchecopar para referirse al pase que lo obligaron a hacer con Nicolás Wiñazki.

El tema que estaban tocando era la delicada situación de la ex Bandana, Lourdes Fernández y su pareja que fue detenido, pero a Baby parecía no importarle demasiado el tema y hasta lanzó desagradables conceptos, como que el ambiente y el éxito efímero de los realitys tendrían algun tipo de relación con la violencia de género ejercida por la pareja de Lourdes.

Pero lo que enojó al conductor fue que, a pesar de haberle pedido que hiciera el pase, las cámaras no lo estaban mostrando. El ego a flor de piel.