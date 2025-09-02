Lali Espósito es tendencia en las redes por este extracto de La Voz Argentina donde lanzó un picante comentario sobre el Gobierno de una manera podríamos decir… elegante.

El sugestivo mensaje de la cantante se dio en medio de la campaña electoral y los escándalos de corrupción que salpican al gobierno libertario.

Por eso la cantante protagonizó un irónico momento que no tardó en viralizarse, cuando aseguró: “Voten bien, voten bien, no quiero disgustos después”.

Claro que esto generó la risa de sus compañeros y muchas reacciones en las redes sociales donde felicitan la actitud de Lali, quien fue más a fondo que la propia CGT.

Durante la misma emisión del programa, Lali mandó otro mensaje subliminal cuando hizo cantar a una participante la reconocida canción de la película de Evita: “No llores por mí Argentina”.