Momentos de tensión se vivieron en el programa de Pilar Smith cuando dos de los panelistas que se encontraban al aire comenzaron a chicanearse con golpes bajos.

En el programa Gossip de NET TV, la mendocina Griselda Sánchez y el diseñador de moda, Daniel Casalnovo, protagonizaron una pelea que se viralizó en las últimas horas.

Todo comenzó con el debate sobre la infidelidad de Gimena Accardi, cuando ambos empezaron a pelearse y la mendocina aseguró: “Yo no hablo de moda, vos no hables de actuación”.

Parece que esto molestó y mucho a Casalnovo, quien le lanzó un golpe bajo, evidentemente porque la ex GH tendría algún tipo de problema con el consumo excesivo de alcohol: "Seguí tomando vino”, exclamó.

Fue en ese entonces que Sánchez devolvió las gentilezas con una alusión a la cocaína: “Tomá merca, pelotudo”, pero no aguantó la bronca y se levantó de su silla para abandonar el estudio.

"Cualquiera te mandaste Casalnovo. Me acaba de insultar mal, Pilar, o sea, cualquiera. Fuiste con un golpe bajo, cualquiera”, expresó mientras juntaba sus cosas y se retiraba del set.