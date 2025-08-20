"Tomá merca, pelotudo": se tiraron con adicciones por la cabeza al aire y una ex Gran Hermano abandonó el estudio
Ocurrió en Net TV mientras estaban al aire en el programa de Pilar Smith. Allí, Griselda Sánchez y Daniel Casalnovo se dijeron de todo mientras debatían sobre la infidelidad de Accardi. Finalmente, la ex GH abandonó el estudio al borde del llanto.
Momentos de tensión se vivieron en el programa de Pilar Smith cuando dos de los panelistas que se encontraban al aire comenzaron a chicanearse con golpes bajos.
En el programa Gossip de NET TV, la mendocina Griselda Sánchez y el diseñador de moda, Daniel Casalnovo, protagonizaron una pelea que se viralizó en las últimas horas.
Todo comenzó con el debate sobre la infidelidad de Gimena Accardi, cuando ambos empezaron a pelearse y la mendocina aseguró: “Yo no hablo de moda, vos no hables de actuación”.
Parece que esto molestó y mucho a Casalnovo, quien le lanzó un golpe bajo, evidentemente porque la ex GH tendría algún tipo de problema con el consumo excesivo de alcohol: "Seguí tomando vino”, exclamó.
Fue en ese entonces que Sánchez devolvió las gentilezas con una alusión a la cocaína: “Tomá merca, pelotudo”, pero no aguantó la bronca y se levantó de su silla para abandonar el estudio.
"Cualquiera te mandaste Casalnovo. Me acaba de insultar mal, Pilar, o sea, cualquiera. Fuiste con un golpe bajo, cualquiera”, expresó mientras juntaba sus cosas y se retiraba del set.