En los últimos tiempos Alex Caniggia ha experimentado una transformación que no pasó desapercibida. Ya no solo por cambios estéticos, sino por una evolución en su imagen pública que generó comentarios, reacciones y curiosidad en sus seguidores.

Algunos lo recuerdan con rasgos muy distintos: estilo más recargado, looks extremos y una presencia mediática que se apoyaba fuertemente en lo provocador. La transformación no solo se ve en lo físico, sino también en cómo se muestra frente a los medios, redes sociales y en su forma de comunicar.

Cómo fue la impactante transformación de Alex Caniggia

Alex Caniggia volvió a captar la atención de sus seguidores con un cambio que no pasó desapercibido. Se sometió a un tratamiento láser para borrar sus tatuajes faciales, un gesto que muchos interpretaron como una señal de madurez y de una nueva etapa personal.

A través de su cuenta de Instagram, compartió todo el proceso y el resultado final, en el que se lo vio con una imagen renovada y un aspecto más natural. Esta transformación coincidió con un momento importante en su vida personal: su reconciliación con Melody Luz, su actual pareja y madre de su hija Venezia.

En los videos publicados se lo ve con vendas en el rostro y notablemente emocionado, mientras acompaña las imágenes con la frase: "Fuera los tattos, los uno con los uno". La publicación se viralizó rápidamente y generó una fuerte repercusión entre sus seguidores.