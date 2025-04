Sigue la pelea a muerte entre Yanina Latorre y Luciana Salazar, luego de que la ex de Redrado apuntara contra la chimentera por hostigarla públicamente, a quien acusó de ser “vocera de Martín Redrado”.

Por eso Latorre no tardó en responder en su programa, y decidió redoblar la apuesta al llamarla “zorra mentirosa” durante su fuerte descargo, donde intentó explicar la situación.

“No tuve ninguna causa por hostigamiento. Vos me denunciaste y quedó en la nada”, expresó la panelista de LAM, y continuó: ”Yo cerré que vos no querés que se nombre a tu hija y yo firmé que me comprometía a no hablar de tu hija y yo jamás hablaría de un niño”.

“No te pedí ni te voy a pedir disculpas nunca por preguntar de qué trabajas, me parece una pregunta honesta. La misma pregunta te hizo Mirtha Legrand y no le dijiste nada”, aseguró Latorre en un ataque de ira.

“¿Sabes por qué me tratas de vocera? Porque seguramente vos debes haber sido la vocera de muchos políticos. Acordate cuando twitteabas y te pagaban", comentó.

Latorre, como siempre, se encuentra envuelta en alguna polémica, como la de los últimos días donde salió a justificar en televisión el test positivo de alcoholemia que dio su hija.