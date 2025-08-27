Matías Martin VS. Romina Manguel. ¿Quién lo diría? Pero esta nueva guerra mediática estalló en las últimas horas, y subió de tono rápidamente en los medios de comunicación y las redes.

Todo comenzó cuando la ex pareja del periodista, Victoria De Masi, fue invitada al programa de Romina Manguel, quien le preguntó justamente por su pareja. De Masi respondió que ya no se encontraban juntos y entonces la conductora le tiró un “palito” a su colega al aire.

Al ser consultado por esta situación, Matías Martin dio una muy fuerte opinión: “¿Fue a lo de Manguel? Pobre… tuvo que ir a lo de Manguel. Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí hay otros lugares mejores”.

Esto lleno de ira a la conductora rubia quien le dedicó varios minutos a su colega para destruirlo. Allí le dijo absolutamente de todo, incluso "mala leche".

“Es el problema de los cagones, que cuando te ven te saludan. Podés no saludarme y estaría bien pero enterarte así que la gente tiene doble cara”, expresó la periodista.

Pero no se quedó ahí, sino que criticó a Matías por haber desmerecido su trabajo y aseguró: “Andar con cara de pelotudo por la vida haciéndote el bueno Y ser un mal tipo, debe ser un esfuerzo enorme”.

Como si esto fuera poco, Yanina Latorre aseguró, con la fineza y diplomacia que la caracterizan, que Romina Manguel y Matías Martin “garchaban”.