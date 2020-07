Romina Malaspina y Sol Pérez no se llevan muy bien y eso no es un secreto para nadie. De hecho la rubio bloqueó a la ex Gran Hermano de sus redes sociales. Pero cuando todo hacía pensar que se trataba de un enfrentamiento por celos en la pantalla ahora se conoce que el principio de su mala relación se debe a que compartieron un amor, un futbolista.

Rodrigo Lussich tiró una bomba y contó el verdadero motivo del enfrentamiento entre las conductoras del Canal 26 y es un hombre. "Las investigaciones nos permiten decir que Sol la tenía bloqueada de mucho antes, que se la tenía jurada. Un hombre que las enfrentó en su momento. Cuenta la leyenda que Sol rompió con un amor que mucho le importaba, y que enseguida él se fue con Romina. La gente amiga de Pérez le dijo que ella podría haberle soplado el asado, pensar si ella lo buscó para sacárselo“.

“El que dividió, enfrentó y generó el odio entre Sol y Romina es Lisandro Magallán. El hombre que había estado con una y luego con la otra. Un amor de Sol que se negó y desmintió mucho. Ella venía haciendo temporada a verse con él los lunes, una relación que tuvieron y que después admitió ella cuando ya había terminado“, contó Lussich.

Lisandro Magallán actualmente se encuentra en el Deportivo Alavés de la Primera División de España. Hizo inferiores en Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central y se destacó en Boca donde incluso llegó a jugar la final de Madrid.