El periodista analizaba el accionar del influencer y conductor de Generación Perdida (Vorterix) en El Precio Justo, el programa que conduce Lizy Tagliani, y afirmó que para él, muchos de los jovenes que son figuras de las redes sociales no están capacitados para los medios.

“A veces en las notas cuando me preguntan '¿por qué creés que no surgen nuevos valores que reemplacen a los conductores', y ahí los ves. Son muchachos que muchos están sobrevaluados y sobreestimados para mí gusto”, indicó el presentador de televisión al comienzo de su crítica.

Sin embargo, Casella encendió la mecha de la controversia al vincular el consumo de cannabis con la sexualidad de las personas, motivo por el que fue tendencia en Twitter a raíz de las críticas que esto le generó.

“Con respecto a fumarse un cigarrillo de marihuana, nosotros no vamos a criticar la vida personal de nadie haga lo que haga, ni mucho menos entrar en la discusión de si es un determinado estupefaciente recreativo, que no hace daño. Es una discusión para otro programa. Lo que yo te digo es que tipos con mucha calle recorrida y que incluso han pasado por adicciones fulerísimas y que hoy rescatan pibes de situaciones jodidas, que no son caretas, te dicen que a veces empiezan porque pintó. Les pintó un día un fasito, y después otro día pintó la cocaína, y después otro día pintó dejarse... hacerse homosexual por ahí por una noche, porque pinta. No está bueno esto en televisión”, argumentó Beto a través de una videollamada con sus compañeros.

Minutos después de finalizar la emisión de Bendita, la figura de El Nueve y Radio Continental aseguró en la red social del pajarito que utilizó sus palabras de la manera incorrecta con un mensaje desafiante hacia sus detractores. “Es cierto: mal empleado el término 'homosexual'. Me refería a pibes que, en recuperación, cuentan con dolor que se los cogieron en una noche jodida de drogas, cuando no podían oponer resistencia. Sí, se los violaron. Sólo 'porque pintó'. No se me hagan los progres, nenes de mamá”, disparó el conductor.